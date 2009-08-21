Украинский католический университет начинает учебную программу по биоэтике и душпастирству

Новую сертификатную учебную программу начинает в октябре этого года философско-богословский факультет Украинского католического университета во Львове. Программа по биоэтике и душпастирству здравоохранения будет иметь название «На службе охраны жизни» и предназначаться для врачей, медсестер, работников паллиативных отделений, биологов, юристов, душпастирей лечебных учреждений.

Об этом сообщили УНИАН в отделе информации и внешних связей Украинского католического университета.

Гуманизация медицины на основе христианских ценностей и персоналистической модели биоэтики, а также воспитания почета к ценности и достоинству человеческой жизни от зачатия до естественной смерти - так очерчивают организаторы сертификатной программы ее цель.

Как рассказал УНИАН декан философско-богословского факультета УКУ о. д-р Игорь БОЙКО, на решение открыть такую программу, среди других факторов, повлиял и собственный опыт общения с врачами.

«Врачи в своей профессиональной деятельности ежедневно сталкиваются со многими вопросами этического или морального характера, а потому нуждаются в профессиональном знании о том, как их решать. Особенно это касается врачей, которые работают в сфере перинатальной диагностики, врачей-генетиков», - отметил о. Игорь БОЙКО.

Программа будет состоять из 10 курсов, которые будут охватывать как философские и религиозные дисциплины, так и специализированы биоэтические (например, психология здоровья и болезни, биоэтические комитеты) и юридические (права и обязанности врача и пациента, анализ основных биоэтических документов Церкви) темы. Преподавателями станут специалисты, которые прошли курс обучения за рубежом, в Италии, Австрии, Германии, где большинство из них получили доктораты, вернулись в Украину и теперь работают во Львове, Тернополе, Дрогобыче. Некоторые курсы будут читать собственно врачи, представители Министерства здравоохранения, а также врачи, которые работают во Львове в биоэтических комитетах, ведь одной из целей программы есть помочь тем врачам, которые хотели бы работать в таких комитетах или этических комиссиях, которых в настоящий момент в Украине формируется все больше.

Отдельно будет обращаться внимание на выучку тех лиц, которые в будущем будут работать в госписах, заниматься паллиативной опекой, а также капелланов.

«В определенное время на помощь врачу к больному приходит священник. И его задачей очень часто есть не только поддержка больного, но и помощь его родным и близким. Нередко помощь нужна и самим врачам, которые ежедневно работают с неизлечимо больными. Потому священники, которые работают в больницах, на этой программе будут иметь возможность углубить те знания, что их получили, учась в семинарии. Программа даст возможность врачам и священникам пообщаться и совместно творить ядро, я бы сказал, христианской персоналистической помощи для больных», - отметил о. Игорь Бойко.

«Сегодня мы стоим перед опасностью дегуманизации медицины. Хорошо настроенная техника поддерживает жизнь человека в больнице, но все больше теряется человеческий контакт с пациентом. Программа, которую мы предлагаем, будет помогать сделать медицину более гуманной, не возводя лечение в сугубо технологическое, «машинное» измерение», - отметил о. Игорь БОЙКО.