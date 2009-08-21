В Украинском католическом университете будут изучать иконопись

В Украинском католическом университете введен учебный курс «Иконопись и сакральное искусство». Это первая, и пока единственная в Украине программа, которая будет совмещать серьезное профессиональное изучение искусства иконописи с богословским образованием.

Как сообщили УНИАН в Центре сакрального искусства Украинского католического университета, учеба будет иметь три составляющих: изучение иконописи на образцах традиционной украинской иконы XV - XVI вв., курсы главных богословских дисциплин, знание которых необходимо иконописцу, а также основы истории и теории искусства.

Программа рассчитана как на начинающих, выпускников средних школ или людей, которые до сих пор не пробовали себя в живописи, так и на уже практикующих иконописцев или художников.

Особенностью программы станет сохранение украинских традиций иконописи, работа в древней технике темперной живописи, детальное изучение и творческое подражание стилю авторов шедевров украинской иконописи прошлых веков, усиленное изучение богословия, основ церковного вероучения, молитвы и практики. Непременной составляющей программы будет непосредственное участие студентов в богослужениях, выездные лекции, экскурсионные поездки к памятникам сакрального искусства и иконописи, - проинформировали в Украинском католическом университете.

Программа является первой попыткой целостного воспитания богословов-иконописцев, которые смогут в будущем работать для церковных потребностей: выполнять заказ по росписи храмов, написанию иконостасов или отдельных икон.