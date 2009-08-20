В Киеве УГКЦ организовала выставку искусства заключенных

В храме Святого Василия Великого в Киеве проходит экспозиция искусства заключенных «Преображения Господней любовью»

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации УГКЦ, под патронатом главы Украинской Греко-католической церкви Блаженнейшего ЛЮБОМИРА началась выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства заключенных. «Важность сегодняшнего действа заключается в определенном обмене сигналами через искусство. В картинах этих заключенных людей представлено их виденье мира. Оно говорит о направлении их душ к свету, об ощущении ими человеческого достоинства. В этом мы должны поддерживать наших сограждан», – сказал Предстоятель УГКЦ на церемонии открытия.

Во время проповеди на праздничной Божественной Литургии перед открытием экспозиции Владыка Иосиф (МИЛЯН), епископ-помощник Киевской архиепархии УГКЦ, сказал: «Поскольку люди за решеткой и за колючей проволокой могут творить что-то прекрасное, мы должны предпринять нужные шаги навстречу нашим ближним, чтобы любовью сердца и богатством души преобразить жизнь и мир».

Это незаурядное событие пришли поздравить представители государственных министерств и ведомств, а также общественных и религиозных организаций. С речью выступили: экс-исполнитель обязанностей начальника Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний Николай ИЛЬТЯЙ; заместитель министра культуры и туризма Юрий ЗУБКО; директор Департамента культурного и гуманитарного сотрудничества Министерства иностранных дел Теофил РЕНДЮК; главный специалист отдела социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы Управления по делам беспризорных граждан и других групп риска Министерства труда и социальной политики Екатерина СОЛОМАТИНА; начальник отдела связей с религиозными организациями Госкомнацрелигий Владимир ГАЮК; исполнительный директор Украинской христианской межконфессиональной миссии «Духовная и благотворительная опека в местах лишения свободы» Юрий ВАСИЛЬЧИК; правозащитник, исполнительный секретарь Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен ГЛУЗМАН.

При посредничестве Государственной криминально-исполнительной службы Украины на выставку уже переданы 148 произведений от 142 авторов из пенитенциарных учреждений всех областей Украины. Из представленных работ на выставке 15 изготовлены женщинами, 12 – несовершеннолетними. Экспозиция «Преображения Господней любовью» в выставочном зале храма Святого Василия Великого будет продолжаться до середины сентября 2009 года, а затем побывать во Львове, Донецке и нескольких других городах Украины. Однако уже в день открытия завершился национальный отбор 50 лучших произведений на Международный конкурс, организованный обществом «Искусство и тюрьма» в Берлинской галерее «MAGNIFICAT».

Наибольшим признанием жюри были отмечены работы «Покаяние» Владимира СУХОРУКА, «Цветет терен» Ивана ЗАДОРОЖНОГО, декоративная шкатулка Александра БРИЦОВА, «Весенняя фантазия» Дмитрия ТУРИКОВА, «Николай Чудотворец» Юлии БАДРЕТДИНОВОЙ, «Опиумная бездна» Дианы КАМЛЮК, «Явление Воскресшего Христа» Алексея ПОГРЕБНЯКА, «Встреча Богдана» Владимира КУЧЕРЯВОГО и «Ладони» Сергея ГУВЕРНАТА. Вскоре эти и другие 41 произведение будут отправлены в Германию. Тема конкурса «Глазами других» должна помочь должным образом воспринимать людей, которые оказались словно на обочине общества: заключенных, беспризорных и неполноценных. Средства, полученные от конкурса, пойдут на поддержку проекта ресоциализации в тюрьме Ля Пикота в Боготе (Колумбия) и в женской тюрьме в Чернигове (Украина).