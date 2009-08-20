В Полтаве освящена новая икона Митрофана Воронежского

Сегодня в Свято-Пантелеймоновской церкви Полтавы епископ Полтавский и Кременчугский ФЕДОР освятил новую икону Святого Митрофана Воронежского с частицей его нетленных мощей.

Как заявили УНИАН в пресс-центре епархии, в 2003 году две половинки иконы выявили в одной из могил на кладбище села Витовка, где по рассказам местных старожилов проходил Чумацкий шлях. Части иконы обследовали, но узнать изображенного на ней святого не смогли так как ни образ, ни надпись на обратной стороне не просматривались.

Все это время икона находилась в Свято-Пантелеймоновской церкви. Через два года прихожане и священники заметили, что икона обновляется, и на ней четко стало выделяться изображение - это святой Митрофан Воронежский, а на тыльной стороне надпись: «Преставился святитель 1703 года ноября 23 дня. Обретены его мощи 1832 года августа 6 дня».

После этого Патриарх Киевский и всея Руси-Украины ФИЛАРЕТ благословил написание новой иконы, и в нее должны были быть вложены святые мощи. Пока художник Петр ГУМЕНЮК работал над образом, на оригинале над святым Митрофаном засиял нимб.

Сегодня епископ ФЕДОР и духовенство освятили новую икону Святого Митрофана Воронежского с частицей его нетленных мощей.

Справка УНИАН. Святитель Митрофан Воронежский родился во Владимирской губернии в 1623 году. Московским церковным собором был посвящен в епископы Воронежской епархии. Умер 23 ноября 1703 года. Петр I на руках нес гроб епископа. Могилу его вскрывали дважды - в 1831 и 1989 годах. Когда заметили, что он нетленен, Митрофана признали святым. Мощи залили в воск и пустили по миру.