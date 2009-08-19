В Феодосии разрушаются два средневековых армянских храма

В Феодосии состояние принадлежащих Армянской апостольской церкви храмов Архангелов Гавриила и Михаила и Святого Георгия вызывает серьезное беспокойство у Республиканского комитета Крыма по делам религий.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на пресс-конференции в Симферополе председатель комитета Владимир МАЛИБОРСКИЙ сказал: «Мы можем потерять уникальные памятники».

Армянские храмы Архангелов Гавриила и Михаила, Святого Георгия, Святого Сергия были переданы одной из зарегистрированных в Феодосии общин. Два из них находятся в аварийном состоянии. «К сожалению, прошло уже более 15 лет, только есть некоторые сдвиги по приведению в более-менее нормальный вид храма Сергия, где могила Айвазовского, а два других находятся просто в аварийном состоянии. С каждым годом ситуация ухудшается», - сказал В.МАЛИБОРСКИЙ.

Он подчеркнул, что не видит «потенциала со стороны религиозной общины» для конкретных шагов по восстановлению этих средневековых храмов. При этом в кризисный период не приходится рассчитывать и на бюджетные средства.

В.МАЛИБОРСКИЙ сообщил, что Министерству культуры и туризма Украины, в структуре которого находится орган по охране культурного наследия, направлено обращение с просьбой предусмотреть на 2010 год «хоть какие-то средства» на проведение консервационных работ. «Чтобы хотя бы приостановить разрушение (памятников)», - сказал глава крымского Комитета по делам религий.