Православные христиане сегодня празднуют Преображение Господне

Православные христиане сегодня, 19 августа, празднуют Преображение Господне.

Это один из 12 самих больших христианских праздников. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.

В этот день, согласно библейским сказаниям, Иисус представил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежды стали белыми, «как свет». Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые беседовали с Христом. Сегодня праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно.

В этот день святят яблоки и другие плоды нового урожая и встречают осень.