Православные христиане сегодня празднуют Преображение Господне
08:00, 19 августа 2009Общество
81
В народе праздник называют Яблочный Спас
Православные христиане сегодня, 19 августа, празднуют Преображение Господне.
Это один из 12 самих больших христианских праздников. В народе этот праздник еще называют Яблочный Спас.
В этот день, согласно библейским сказаниям, Иисус представил апостолам свою божественную силу. Он повел апостолов на гору Фавор и там преобразился: его лицо засияло, а одежды стали белыми, «как свет». Также апостолы увидели пророков Илью и Моисея, которые беседовали с Христом. Сегодня праздник напоминает людям о необходимости меняться духовно.
В этот день святят яблоки и другие плоды нового урожая и встречают осень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter