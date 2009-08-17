В Одессе состоится общий молебен за Украину

Общий молебен представителей разных христианских церквей состоится 24 августа в Одессе. Молебен посвящен годовщине независимости Украины, сообщает РИСУ.

«Уже подано письмо на имя мэра Одессы Эдуарда Гурвица. Ответ от городского совета получен позитивный. Мы хотим, чтобы христианские церкви в Одессе помолились за Украину и быстрое преодоление кризиса. Мы должны занять правильную позицию и помолится за свою страну, правительство и местную власть. Этому учит Библия. Если Господь благословит страну и правительство, благословенным будет и народ Украины», - сообщил старший пастор Центральной церкви Одессы (Христиане веры евангельской) Денис Сердюченко.

На молебен в Одессе приглашены представители властей и Госкомитета по делам религии.