На Волыни обнаружено культовое сооружение племени готов

Участники Киевской археологической экспедиции откопали на берегу Стира культовое сооружение готского племени. Берега Хринницкого водохранилища, где уже 17 лет работают научные работники и студенты, скрывают немало уникальных по исторической ценности вещей. Однако сохранить их - даже в земле - с каждым годом становится все тяжелее. Об этом сообщает радио «Свобода».

Германские племена готов появились на территории нынешней Волыни в третьем веке нашей эры. Они перешли бескрайние полесские болота и покорили венедов, переориентировав их с набегов на римские провинции на торговлю с Римом, который тогда нуждался в зерне и продуктах животноводства.

Находки археологов засвидетельствовали: готы принесли на территорию нынешней Украины прогресс в земледелии.

Жертвенник готского племени на территории откопанного поселения - находка уникальная, но ожидаемая, сказал Радио Свобода руководитель экспедиции, заместитель директора Института археологии Национальной академии наук Украины Денис Козак.

«Как правило, рядовое готское поселение - это три-четыре домика, а здесь их больше полсотни, - отмечает научный работник. - У наших готов были самыми известными два бога: Вотан и Тор. А это жертвенник - здесь раскладывали огромный очаг, есть специальные места для разработки туши после сжигания, потому что остатки после пожертвования доедали люди - это как причастие. Сохранилось место, куда клали кости животных, и чаши, в которых сливали их кровь».

Находки готского периода появились благодаря поискам венедов - давнего праславянского народа, следы культуры которого массово были найдены в Украине именно благодаря экспедициям под руководством Дениса Козака. Ниточки каждый раз тянулись на Волынь. Уже первые находки превзошли ожидания, говорит Денис Козак.

«По-видимому, не найдется на территории Волыни, и, вероятно, Украины, достопримечательности, которая по насыщенности культурными слоями и масштабами могла бы уравняться с этой территорией, - отмечает научный работник. - Здесь, в сущности, отображена вся история Украины - от начала земледелия в 4-5 тысячелетии до нашей эры - и вплоть до 12 века нашей эры. Каждый год при раскопках мы находим что-то чрезвычайно интересно».

Среди находок археологов - из поселения рыбацкого племени невров - костный гарпун в форме тризуба, а также амфора с изображением самого давнего на территории Европы рала.

«Такие вещи не изменялись на протяжении тысячелетий, - отмечает Денис Козак. - Если человек сделал такую посуду с отклонением от традиций, считалось, что она наводит на свой род беду. Поэтому мы увидели - это был сосуд, сделанный местными людьми, по присущим им традициями. Ведь амфора была свойственна местным племенам познетрипольской культуры, и она была найдена в землянке - традиционном жилье местного населения, и мы имеем полные основания, что это местный человек сделал, и она настолько прекрасно изобразила это рало, что когда мы поддали амфору компьютерной обработке, то смогли определить угол полоза к ручкам плуга. Оказалось, что этот угол был наиболее эффективным для того, чтобы разрыхлять землю. Следовательно можно говорить, что земледелие в Украине началось в ІІІ тысячелетии нашей эры».

Среди новейших находок также скульптура божка, которая принадлежит до 4 века нашей эры. Очевидно, кто-то из местных готов, который побывал на территории Рима, привез с собой скульптуру Сараписа, допускают исследователи.

«Готы были язычниками. Боги у них не имели лица, и жили неизвестно где, - говорит Денис Козак. - А здесь нашли божество на имя Сарапис, которое создали в Египте греки, - для того, чтобы приблизить к себе в духовном смысле египтян. Оно имеет греческие черты лица. Египтяне его не приняли, а римляне - переняли от греков. И в них оно было очень распространено. У римлян он считался покровителем женщины, войны, плавания».

Денис Козак заверяет: на территории Украины до сих пор остаются больше археологических достопримечательностей, чем в Европе в целом, однако их активно уничтожают.

«В Украине еще существуют около 150-200 тысяч достопримечательностей, - отмечает научный работник. - Но ежегодно их уменьшается - на десятки, а то и сотни. Лишь здесь, вокруг Хринницкого водоема все земли – археологическая достопримечательность. Мы, археологи, добились решения областного совета в 2003 году о признании этих земель землями историко-культурного назначения».

На таких землях запрещаются любое строительство и сельхозработы, отводы земли, аренда частной собственности. Невзирая на это, возле Хринницкого водоема возвышается немало частных дач.

Заместитель директора Института археологии Национальной академии наук Украины Денис Козак признал, закон об охране достопримечательностей остается только на бумаге.