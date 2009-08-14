В Чернигове открыли для посетителей Ильинскую церковь-музей

Двери Ильинской церкви в Чернигове, которая расположена у входа к Антониевы пещеры, открыто.

Теперь посетители архитектурного комплекса имеют возможность осмотреть интерьер церкви и музейные экспонаты, которые сосредоточены в этой небольшой церкви, которая действует как музей.

Как сообщает сайт УПЦ, Ильинская церковь была основана в начале ХІІ ст. на месте капища языческого бога Перуна (20 июля), что в христианстве имел аналог - пророк Илья (2 августа). Потому она и имеет такое название.

По легенде ее построил черниговский князь Святослав Ярославович, основатель черниговской княжеской династии, для почитания Антония Печерского, когда тот приехал в Чернигов и учредил Богородичный монастырь 1069 г., известный как Антониевы пещеры. Но строя церковь, князь не забыл и о себе. В языческой традиции Перун был покровителем князей, главным богом в языческом пантеоне.

Эта церковь является безстолпной церковью. Кроме того, Ильинская церковь входит в пятерку домонгольских храмов, которые сохранились в Чернигове. Для сравнения: в Киеве сохранилось 9 домонгольских церквей и соборов.

Еще одна легенда рассказывает, что при взятии Чернигова монголо-татарами в октябре в 1239 г. монахи Богородичного монастыря так молились, чтобы их обитель не разрушили и их не убили, что весь комплекс вместе с Ильинской церковью пошел под землю, тем самым и спасся.

И только в один из годов именно на день пророка Ильи, благодаря молитвам монахов, Ильинская церковь вышла из-под земли в неповрежденном виде.