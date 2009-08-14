Начались работы по реконструкции Андреевской церкви

Сегодня компания «Основа-Солсиф», генподрядчик реконструкции Андреевской церкви в Киеве, начала проводить ремонтные работы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила директор Национального заповедника «София Киевская», выступающего заказчиком реконструкции, Нели КУКОВАЛЬСКАЯ сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, исследования показали, что холм, на котором размещена Андреевская церковь, имеет угрозу сдвига почвы. Кроме этого, некоторые конструкции церкви не пригодны к эксплуатации.

«Необходимо провести укрепление холма и здания Андреевской церкви, усилить фундамент церкви и стилобата. Все это уже спроектировала и выполнит СП «Основа-Солсиф», - сказала Н.КУКОВАЛЬСКАЯ.

Директор заповедника добавила, что в первую очередь планируется провести работы по укреплению склона церкви, а вторым этапом станет реставрация самой церкви.

В свою очередь, генеральный директор СП «Основа-Солсиф» Юрий КАРПЕНКО пообещал, что к концу октября т.г. часть противоаварийных работ будет завершена.

По данным директора заповедника, разработкой проектной документации реконструкции церкви занималось 9 проектно-строительных и научно-исследовательских организаций. Стоимость работ по разработке проекта реконструкции составляет 3 млн. 393,155 тыс. грн.

Н.КУКОВАЛЬСКАЯ напомнила, что 22 апреля т.г. Кабинет министров выделил 10 млн. грн. из резервного фонда госбюджета на проведение аварийно-ремонтных работ. На сегодня из них 6 млн. грн. «София Киевская» уже получила и часть из них освоила.

Кроме того, в этом году на реставрационные работы Андреевской церкви в Стабилизационном фонде госбюджета были предусмотрены 10 млн. грн.

Однако эти деньги еще не поступили на счета заповедника, добавила Н.КУКОВАЛЬСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля Кабинет министров своим постановлением выделил из резервного фонда государственного бюджета 10 млн. грн. на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве.

В конце июля работы по укреплению склона, на котором стоит Андреевская церковь.

Справка УНИАН. В 1968 году Андреевская церковь была передана Государственному архитектурно-историческому заповеднику «Софиевский музей», где она открылась как государственный музей «Андреевская церковь». Сегодня Андреевская церковь работает как музей, в котором проводятся богослужения Украинской Автокефальной Православной церкви.

В 2008 году был проведен тендер на исполнение проектной документации «Противоаварийные и ремонтно-реставрационные роботы по Андреевской церкви» в пределах Андреевского спуска и парковой пешеходной аллеи, победителем которого стало совместное украинско-французское предприятие «Основа-Солсиф».