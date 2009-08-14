У православных христиан начался Успенский пост

14 августа - праздник Маковея, которое в церковном календаре называется днем семи мучеников Маккавеев.

С этого дня у верующих начинается Успенский пост, который предшествует одному из самых больших религиозных праздников - Успению Пресвятой Богородицы. Пост продолжается две недели.

Успенский пост не такой строгий, как Великий, но строже, Петрова и Рождественского постов.

В понедельник, среду и пятницу Успенского поста устав Церкви предлагает употреблять сухие кушанья, то есть соблюдать самый строгий пост, во вторник и четверг - вареная еда, но без масла; в субботу и воскресенье разрешается вино и масло.

К празднику Преображения Господня, когда в храмах освящаются яблоки, Церковь обязывает нас воздерживаться от этих плодов. Согласно передаче Святых Отцов, “если же кто из братьев съест гроздь до праздника, так пусть примет запрет за непослушание и не потребляет гроздьев в течение всего месяца августа”. В праздник Преображения Господня по церковному Уставу разрешается в трапезе рыба. С этого дня по понедельникам, середам и пятницам в питание обязательно входили плоды нового урожая.

Традиционно, 14 августа, в церквях святят воду, цветы и мак. Воду, освященную на Маковея, в народе считают целебной и она ценится не меньше сретенской - считается чрезвычайно полезной.

Согласно источникам христианских богословов, этот праздник был установлен в Византии в 1164 году в честь победы императора Мануила (1143-1180) над иноверцами. В день этой победы перед битвой якобы чудесно заблестела - обновилась - икона Божьей Матери.

В это день чествуют Крест Господний. В праздничные богослужения были введены обряды выноса креста, хождения с ним по улицам и торжественного освящения воды. Чтили также семь святых мучеников – братьев Маккавеев (Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Алим и Маркелл), а также мать их Соломонию (или Соломию) и их учителя Елеазара, которые пострадали за отказ принять язычество и в 166 году до н.э. приняли мученическую смерть.

В Украине праздник получил еще одно название - Маковея, или Медовый Спас. Этот праздник совпадает во времени еще со вторым вырезанием сотов из ульев. На праздник Медового Спаса святили и свежевыкачанный мед и угощали им всю семью.

По случаю этого праздника в Киево-Печерской лавре открылась выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства. Нынешняя выставка будет продолжаться с 14 по 23 августа.