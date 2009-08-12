В Днепропетровской обл. основан туристический маршрут “Храмы Павлоградщины”

С сентября местный историко-краеведческий музей вместе со священниками кафедрального собора Спасо-Нерукотворного Образа предложат новый туристический маршрут "Храмы Павлоградщины".

Как сообщили УНИАН в исполкоме Павлоградского городского совета, городская автобусная экскурсия будет длиться три часа. За это время экскурсанты посетят наиболее известные духовные объекты. В промежутках между посещением храмов путешественников познакомят с историей города, особенностями его развития и застройки.

По мнению организаторов маршрута, наиболее значимое духовное сооружение Павлограда - Свято-Вознесенский Собор. Он был возведен в 1845 году на центральной площади города на пожертвование жителей Павлограда. Колокол Собора было слышно на расстоянии 30 км. А первый камень под Свято-Нерукотворного Образа Кафедральный Собор был заложен в 1892 году. Кроме того, заинтересуют туристов и верующих Свято Успенский и Свято Николаевский храмы, а также Храм в честь Похвалы Пресвятой Богородицы.