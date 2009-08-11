В Англии верующих призвали заниматься пчеловодством

Английская Церковь поддержала призывы национальных экологических организаций к жителям страны активнее заниматься пчеловодством для сохранения популяции различных видов пчел.

При этом Церковь Англии готова вдохновлять паству личным наглядным примером - в лондонском Ламбетском дворце, официальной резиденции архиепископа Кентерберийского, есть несколько ульев, в которых живут пчелиные семьи, сообщает британская газета «Christian Today».

Советник Церкви по экологии Дэвид Шрив считает, что забота о «творении Божием» является обязанностью не только христиан, но и верующих иных религий.

По его словам, хотя разведение пчел обычно ассоциируется с деревенской жизнью, Ламбетский дворец доказывает обратное - пчелы из ульев в его саду «озеленяют Лондон, опыляя растения в радиусе семи миль».