В Киев прибыли мощи святых праведников Киприана и Иустинии

8 августа в храме святого апостола Луки (при поликлинике ГУВД) состоялась встреча святых мощей Киприана и Иустинии - праведников, известных своей помощью от колдовства и всевозможного зла.

Как передает корреспондент УНИАН, частицы мощей привезены в столицу из одесского монастыря. Святыня будет доступна для поклонения до 8 сентября ежедневно с 8.00 до 19.00.

Адрес храма: ул. Мануильского, 19.