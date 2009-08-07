В Киеве состоится выставка-ярмарка «Медовый Спас»

По благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Владимира, Митрополита Киевского и всей Украины, с 14 по 23 августа на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры состоится ежегодная православная Всеукраинская выставка-ярмарка «Медовый Спас».

Как сообщает официальный сайт Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, в мероприятии, которое стало уже традиционным, примут участие пчеловоды из разных регионов Украины и стран СНГ. Они будут предлагать мед и продукты пчеловодства.

Кроме того, на выставке будет представлена иконопись, духовная литература, аудио-, видеопродукция церковно-исторического и богословского направления, церковная утварь.

Выставка-ярмарка будет проходить с 14 по 23 августа с 09:00 до 19:00 на территории Дальних пещер Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры.

Вход свободный.