Андреевская церковь будет выглядеть, как на старинных гравюрах

Около Андреевской церкви начались работы по укрепления склона. Угроза сползания Андреевской церкви на Подол настолько реальна, что в последних год-два мониторинг склона и здания церкви проводился постоянно, пишет "Газета по-киевски".

"Мы вынуждены были обратиться с просьбой к премьер-министру, потому что МЧС признало состояние церкви остроаварийным, - говорит замдиректора заповедника "София Киивская", в состав которого входит Андреевская церковь, Вадим КИРИЛЕНКО. - Необходимость провести капитальную реконструкцию назрела еще в 2000 году уже и проект подготовили, но средств не было".

Благодаря тому, что из резервного фонда Кабмина были выделены 10 млн. гривен ("живьем" есть пока только 5 млн.), появилась возможность начать срочные реставрационные работы. "Реконструкция разбита на два этапа - объясняет ведущий инженер отдела реставрации и реабилитации "Софии Киевской" Александр ПЕРЕГОН. - Первый - укрепление склона, второй - реставрация самой церкви. Пока есть деньги только на первоочередные работы по склону.

Около 100 свай диаметром 1,02 м установят у подножия склона на расстоянии 1,6 м, еще 270, но немного меньше, по 30 см, будут под папертью. Глубина - 15-17 м, то есть они должны достичь плотных слоев почвы.

В настоящий момент рабочие УФСП "Основа-солсиф" готовят паперть, которая защищает церковь. "Один ряд свай будет находиться вокруг стены церкви, второй, - рядом с ограждением по всему периметру, - объясняет начальник участка Сергей СТАДНИЙ. - В настоящий момент снимаем плитку, которой выложена паперть, и будем убирать верхний слой почвы. И только тогда забивать сваи. А затем поднимем паперть на прежнюю высоту".

Работы будут вестись на таком участке, который никто не трогал со времени строительства церкви. Строители говорят, что их предупредили: если найдут что-либо, что имеет отношение к археологии, - срочно останавливать работы.

Основная строительная техника сосредоточена пока у подножия склона. Ограждение здесь уже снято, но проложены бетонные плиты, как подпоры, чтобы в случае дождя почва не съехала вниз. Сваи, кстати, будут использоваться только буронабивные. Это, когда в земле буром просверливается отверстие, туда вставляется каркас из арматуры, которую заливают бетоном. Эта технология хотя и дорогая, но безопасная для церкви, ведь вибрации нельзя допустить в любом случае. Да и гарантированно служит потом десятки лет. Такую же технологию использовали во время укрепления Днепровского спуска.

«5 свай уже установлено, - говорит Александр ПЕРЕГОН. - Все работы рассчитаны на 4 месяца, приблизительно по свае на день. Но в настоящий момент люди работают в две-три смены. Если будет все нормально с финансированием, первый этап реконструкции можно будет закончить через 2,5 месяца».

Планируется изменить и внешний вид склона, вернув ему исторический пейзаж. Деревья, которые росли на нем, а это в основном самосев, вырубят, все засеют травой, открыв Андреевскую церковь для лучшего обзора и предоставив ей такой вид, как на старых фотографиях и гравюрах.

Напомним, 22 апреля Кабинет Министров выделил из резервного фонда госбюджета 10 млн. грн. на проведение аварийно-ремонтных работ Андреевской церкви в Киеве. Построенная в XVIII веке по проекту известного архитектора Растрелли на одном из Днепровских склонов, церковь зависла над бездной из-за сползания почвы.