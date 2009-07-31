Американская актриса Ума Турман сыграет роль отважной монахини

Известная американская актриса Ума Турман сыграет роль католической монахини, которая пыталась освободить 140 девочек из рук угандийских мятежников, сообщает издание "Regions.Ru" со ссылкой на католический портал "Milites Christi Imperatoris".

Фильм под названием "Девушка-солдат" снят по книге Кэти Кук "Украденные ангелы" и описывает историю похищения девочек из колледжа св. Марии в г. Абука в Уганде в 1996 г. и усилия, которые приложили представители межрелигиозной группы для освобождения несовершеннолетних заложников. К организации принадлежала и 54-летняя сестра Каролина (Рахиль Фассера) из Италии - миссионер и учитель в школе, из которой похитили школьниц.

Сестра Каролина лично вела переговоры с командующими мятежной угандийской "Армией Сопротивления". Ей удалось уговорить эту группировку освободить 110 девочек. Однако на этом монахиня не остановилась и продолжала делать все возможное, чтобы освободить других детей. С этой целью она общалась с политиками, военными, и даже с Папой Римским.

"Это фильм должен был появиться. Для меня остается непонятным, почему сегодня проблема использования детей в качестве несовершеннолетних солдат остается незамеченной западными СМИ", - сказала 39-летняя Турман.

Фильм выйдет в прокат в начале следующего года.