В Чернигове готовятся отметить 940-летие Антониевых пещер

Национальный архитектурно-исторический заповедник "Чернигов древний" готовится к празднованию 940-летия основания Антониевых пещер. Об этом корреспонденту УНИАН сообщил ученый секретарь заповедника Сергей Черняков.

"По случаю выдающейся даты заповедник запланировал провести разнообразные мероприятия", - сказал он.

По словам С.Чернякова, по случаю юбилея пещер уже началась информационная компания. В частности, для СМИ подготовлено ряд материалов, которые рассказывают об истории основания и развития Антониевых пещер. Совместно с информационным центром г. Чернигова и Интернет-порталом видеоновостей создан цикл передач об истории Чернигова, а также о тайнах Болдиных гор. "Планируется рассказать и о памятнике Троицко-Иллинского комплекса", - подчеркнул С.Черняков.

Научные работники подготовили материалы к каталогу икон иконостасов Иллинской церкви и Троицкого собора. "Его издание планируется осуществить в октябре 2009 года. Намечено также подготовить информационно-справочный материал по истории Троицко-Иллинского монастыря", - уточнил С.Черняков.

Он отметил, что основные мероприятия по случаю этой даты запланированы на начало октября. В рамках научных чтений "Черниговские старожитности" будет проведена Международная научная конференция "Христианские старожитности Киевской Руси". Планируется, что в ней примут участие научных работников из Киева, Чернигова, Глухова, Батурина и других городов Украины, а также из России и Беларуси. Ученые обсудят возникновение, развитие, историю и деятельность пещерных монастырей. Будет идти речь также об охране, реставрации монастырских сооружений, археологических исследованиях на территории монастырей.

В рамках празднования 940-летия Антониевых пещер также предусмотрено открытие нескольких выставок. Одна из них будет посвящена археологическим исследованиям Троицко-Иллинского монастыря.

Справка УНИАН. Антониевы пещеры Троицкого монастыря в Чернигове – памятник подземной культовой архитектуры XI - XIX веков. Основаны они в 1069 году как пещерный христианский монастырь князем Святославом Ярославичем и известным церковным деятелем древнерусских времен – прп Антонием Печерским.

Согласно летописи, монастырь сначала имел название Богородичный (монастырь Божьей Матери) . Ее интенсивное развитие продолжалось до 1239 года, когда Чернигов был разрушен монголо-татарами. Это подтверждает построенная в начале XII века у входа в пещеры каменная Иллинская церковь. Потом пришел период упадка, который продолжался до XVIІ века.

Наиболее масштабное восстановление Иллинского монастыря началось в 1649 году при инициативе и финансовой поддержке черниговского полковника Степана Подобайла. С перерывами оно длилось до конца XIX века. В результате этих реконструкций Антониевы пещеры приобрели современный вид.

В настоящее время Антониевы пещеры являются комплексом подземных помещений и переходов общей длиной около 350 м, которые размещаются в толще Болдиных гор (в пределах современного города). Глубина залегания пещер колеблется от 2 до 12 метров относительно поверхности горы. С 1967 года памятник включен в состав Черниговского архитектурно-историчного заповедника.