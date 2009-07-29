В Киеве задержаны подозреваемые в ограблении храма в Шполе

Черкасские сотрудники уголовного розыска задержали в Киеве трех грабителей, которые две недели назад ограбили Свято-Николаевской храм в городе Шпола Черкасской области.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Черкасской области, трое киевских гастролеров совершили кражу среди ночи. Они сломали замки храма и вынесли из него древние иконы, церковную утварь и книги. Среди похищенного были 200-летние иконы и 100-летние Священные Евангелия.

В ходе расследования, черкасские милиционеры выяснили, что грабители были не местные. Задержали их уже в Киеве во время попытки сбыть награбленное. В кабинете следователя задержанные рассказали, что они тщательным образом готовились к совершению преступления: долго ходили вблизи святыни, разглядывая все в деталях, и планировали будущее преступление. О Свято-Николаевском храме и о том, что в нем много ценных церковных вещей, они услышали от своего знакомого. Милиция изъяла у злоумышленников награбленное имущество, которое они еще не успели продать, и возвратили святыни в храм.

В отношении воров возбуждено уголовное дело.