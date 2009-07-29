Во Львовской области пожаром повреждена деревянная церковь

Сегодня в 02.20 в селе Воля Блаживская в Самборском районе Львовской области в деревянном здании церкви Святого Николая УПЦ Киевского патриархата, построенной в 1928 году, возник пожар.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, огнем уничтожены купола и церковный инвентарь.

В 05.27 подразделениями Государственной пожарной охраны МЧС пожар был ликвидирован. Его причина и размеры материальных убытков устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.