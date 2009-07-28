В польском селе Верешин освятили украинское кладбище

В польском селе Верешин (Люблинское воеводство, Республика Польша) 27 июля освятили украинское кладбище. Обряд освящения осуществил священник польской автокефальной православной церкви.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор департамента культуры и сохранения исторического наследия городского совета Луцка Сергей ГОДЛЕВСЬКИЙ, работы осуществлялись в рамках международного волонтерского лагеря “Малые следы большой истории”, организатором которого выступила Волынская Округа Пласта в сотрудничестве из Люблинской Округой ZHR (скаутской организации из Польши) при поддержке городского совета Луцка. На протяжении двух недель молодежь из Украины, Польши и Германии расчищали, убирали от мусора и бурьянов, обновляли стертые надписи на надгробиях и сами надгробия.

В целом на кладбище площадью 2 тыс. кв. м, возобновлено больше полсотни надгробий. До этого времени, а это свыше 60 лет, на украинском кладбище в селе Вершин никакие работы по обустройству кладбища не проводились.

В рамках проекта также были выезды участников акции на православные кладбища города Хелм, где в прошлом году реализовывался подобный проект, и села Ласкив. Сегодня, 28 июля, участники лагеря возвращаются на родину.

С. ГОДЛЕВСКИЙ рассказал, что украинских участников лагеря очень приветливо встретили польские коллеги, никаких организационных или других проблем на протяжении этого времени не возникало. Что же касается самой идеи сотрудничества, то „это очень большой шаг по патриотическому воспитания нашей молодежи. Это своего рода практическое соглашение, которое предусматривает конкретное налаживание братских, партнерских и трудовых отношений”, - отметил он.

Справка УНИАН. Проект “Малые следы большой истории” получил дотацию в рамах программы “Мемория. Волонтариат для европейского культурного наследия”, которое реализуется Фондом „Память, ответственность, будущее” и Фондом Батория. Целью программы является поощрение молодых людей из Центральной и Восточной Европы к осуществлению общих мероприятий для сохранения европейского культурного наследия.