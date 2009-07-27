На Харьковщине предотвращен вывоз религиозных книг в Россию

Контрабандный вывоз из Украины антикварных изданий предотвратили пограничники Харьковского отряда вместе с сотрудниками таможни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского пограничного отряда, четыре старинных книги, изданных с 1895 по 1915 годы, пыталась незаконно вывезти в Россию 49-летняя луганчанка.

Автомобиль «Great wall», в котором прятали книги, пересекал границу в пункте пропуска «Гоптовка». Его водитель избрал полосу упрощенного контроля «зеленый коридор». Пассажирка внедорожника слишком нервничала, особенно после предложения заполнить декларацию. Но ни в декларации, ни во время устного опроса луганчанка о своем антикварном грузе не вспомнила. «Приложение к руководству для Ельских пастырей» 1895 года издания, «Новый Завет и Псалтырь», напечатанный в 1901 году в Синодальной типографии Санкт-Петербурга, «Книгу для духовно-нравственного чтения» 1915 года и книгу без названия досмотровая группа нашла в сумке путешественницы на заднем сидении автомобиля. Старинные книги у нарушительницы изъяли и передали в таможню, их культурную и историческую ценность будут устанавливать эксперты.