В Сумах вернули историческое название площади - Покровская

Депутаты Сумского городского совета переименовали улицу Октябрьскую в улицу Покровскую, а Красную площадь – в площадь Покровскую.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение на сессии горсовета проголосовали 39 депутатов.

Таким образом, неоднократное вынесение проекта данного решения на сессию горсовета, ранее встречавшее активное противодействие фракций КПУ, Партии регионов и части фракции БЮТ, обрело законодательную силу.

Название центральной площади Сум и соседней улицы идет от расположенного некогда на ней Храма Покрова Святой Богородицы, построенного в 1783-1890 годах.

В 1930-х годах храм был снесен, но в 2009 году городская власть приняла решение о восстановлении церкви, и 30 апреля этого года градостроительный совет единогласно утвердил эскизный проект ее реконструкции.