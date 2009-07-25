В константинопольской Святой Софии проявился лик ангела

Представитель турецкой фирмы, которая занимается реставрационными работами в храме Айя София (Святая София Констнтинопольская) заявил, что в процессе расчистки настенных изображений собора реставраторы раскрыли лик ангела, выполненный в технике мозаики, сообщает NEWSru.com.со ссылкой на Assiciated Press. Ранее это изображение никто не видел.

В 1453 году завоевавший Константинополь султан Мехмед II повелел превратить собор Святой Софии, когда-то являвшийся самым большим храмом христианского мира, в мечеть. К зданию пристроили четыре минарета и стали именовать храм мечетью Айя-София.

Поскольку мусульманская традиция запрещала фигуративные изображения, замечательные настенные росписи и мозаики собора были покрыты штукатуркой. Кстати, по мнению некоторых исследователей, большинство фресок и мозаик именно благодаря этому остались невредимыми. В 1935 году по декрету турецкого лидера Ататюрка, Айя-София стала музеем, а с некоторых фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В настоящее время на стенах храма можно видеть как изображения Иисуса Христа и Богоматери, так и цитаты из Корана.

Глава ведомства культуры и туризма Стамбула Ахмет Эмре Бильджили заявил сегодня агентству AP, что реставраторы теперь займутся раскрытием второго мозаичного изображения ангела.

Напомним, что четыре года специалисты заявили, что бесценные мозаики, украшающие купол собора, нуждаются в спасении. На протяжении пятнадцати столетий своего существования они сохранялись без какой-либо специальной защиты. Однако сегодня мозаики осыпаются под воздействием конденсата и из-за нарушений условий хранения.

Экспертов потрясло, что фрагменты мозаик, изображающих Иисуса Христа, Богородицу и святых, хранятся незащищенными в коробках. Историки искусства выразили тогда публичный протест против продолжающейся небрежности и равнодушия по отношению к шедеврам. Профессор Семави Еис заявил, что Айя-София страдает от некомпетентного проведения реставрации, и назвал скандальную ситуацию вокруг мозаик "позором Турции". Этот архитектурный памятник был назван "восьмым чудом света", а с его мозаиками обращаются как с ненужным сором. Еис призвал власти принять меры по спасению уникальных мозаик.