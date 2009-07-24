В шотландской галерее устроили кощунство над Святым Писанием

Посетителям работающей Галерее современного искусства (Goma) шотландского города Глазго выставки "Made in God`s Image" ("Созданы по образу Божию") было предложено написать что-либо на страницах открытой Библии. Первые же недели работы проекта показали, что посетители охотно оставляют автографы оскорбительного характера, сообщает Благовест-Инфосо ссылкой на газету The Times. Проект инициировала либеральная церковь Metropolitan Community Church (MCC), покровительствующая сексуальным меньшинствам. Как сообщает источник, представители Церкви Шотландии и католики возмущены происходящим.

Осуществили проект два художника - Энтони Шрэг (Anthony Schrag) и Дэвид Малоун (David Malone). Шрэг, комментируя происходящее, задался вопросом: "Оскорблены ли те, кто это утверждает, тем, что написали посетители, или самим фактом, что кому-то можно писать в Библии?". Поясняя замысел MCC, он сказал: "Раз мы открываем Библию для обсуждения, то, конечно, мы разрешаем людям высказываться… Искусство позволяет обсуждать сложные вещи, и галерея Goma разрешила устроить трудную дискуссию".

Однако служительница Metropolitan Community Church Джейн Кларк заявила, что сожалеет о произошедшем: "С Библией нельзя так обращаться. Наш замысел был в возвращении понимания Библии как священного текста".

Обозреватель The Times отмечает, что задачей выставки было сломить преграды между традиционно верующими людьми и представителями сексуальных меньшинств, однако большинство тех, кто оставил надписи в Библии, вопросы сексуальной ориентации совершенно не волновали.

22 июля организаторы выставки дали понять, что уберут из экспозиции самые оскорбительные страницы, но представители традиционных деноминаций по-прежнему возмущены самим фактом проведения такой выставки. В частности, Церковь Шотландии назвала произошедшее кощунством, а представитель Римско-католической назвал выставку "инфантильной" и поинтересовался, хватило ли бы у устроителей силы воли позволить проделывать что-то подобное с Кораном.

Выставка "Made in God`s Image" является частью проектов, посвященных правам человека и организованных комитетом по культуре и спорту Глазго.