Молодежь из России и Литвы примет участие в раскопках древнего храма

30 школьников и студентов из вузов России и Литвы с 24 июля по 21 августа отправятся в Крым на раскопки древнего православного храма, сообщает Фонд Андрея Первозванного.

Археологическая экспедиция будет вести раскопки на мысе Феолент близ Севастополя. Ребята будут жить на территории Херсонесской археологической базы в палаточном лагере на месте заброшенной военной базы времен Великой Отечественной войны. Раскопки будут вестись с шести часов утра, ежедневно в лагере будут совершаться утренние и вечерние молитвы. Ребята смогут принять участие в богослужениях и крестных ходах.

Во внерабочее время участники экспедиции примут участие в экскурсиях по Херсонесу, увидят древний порт Каламиту, Свято-Климентовский монастырь в Инкермане, Георгиевский монастырь на мысе Феолент, братское кладбище Крымской войны на Северной стороне, а также примут участие в праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе.

В состав экспедиции войдут студенты из Российского православного института им. апостола Иоанна Богослова и Московской духовной семинарии. Инициатором экспедиции выступила межрегиональная молодежная организация духовно-нравственного просвещения "Феодоро" при Отделе религиозного образования и катехизации Русской православной церкви.

Отдел религиозного образования и катехизации ежегодно с 2000 года организует археологические экспедиции православных студентов и школьников в Крым.