РПЦ издаст полное собрание сочинений Гоголя

Редколлегия Полного собрания сочинений и писем Н.В. Гоголя в 17 томах, выпускаемого по благословению Святейшего Патриарха Кирилла Издательством Московской Патриархии, определила состав издания, сообщает пресс-служба Московской Патриархии. Над новым Полным собранием сочинений и писем Н.В. Гоголя работа ведется коллективом авторов вот уже более 20 лет. В собрание включены не только письма писателя, но и ответы его адресатов (такое издание предпринимается впервые). Общий объем текстов, которыми, сравнительно с предшествующим академическим собранием, дополнено новое издание, составит около 126 п. л.: из них 66 п. л. — гоголевские тексты; 60 п. л. — письма к Гоголю. Все тома снабжены подробными комментариями, в которых раскрывается подлинный образ Гоголя-христианина и духовный смысл его произведений.