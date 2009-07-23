В Черновицкой области на стене сельского клуба проявились образы

На стене дома культуры двух сел - Бочкивцы и Шиловцы (Черновицкая область) появились необычные изображения, напоминающее икону с изображением Божьей Матери и Иисуса Христа. Как сообщают Подробности, первым их заметил местный житель Антон ЕРЕМУК. В тот вечер он праздновал в этом клубе собственную свадьбу.

" …И замерли. У меня сигарета упала изо рта, у него тоже. И не могли ничего спросить друг у друга, стояли, может быть, полминуты стояли. Потом я спросил у товарища: "Ты видишь то же самое, что и я?" Он говорит: "Да!" Увидели образ Иисуса Христа и Девы Марии", - рассказывает А.ЕРЕМУК.

Как сообщают Подробности, осмотреть на чудо сьезжаются верующие со всей Черновицкой области.

Как рассказывают очевидцы, вечером образы видны значительно лучше, чем днем.

При солнечном свете они будто бы теряют четкость. При этом, на стене сельского клуба продолжают появляться новые силуэты.

Старожилы вспоминают - в соседнем селе когда-то разрушили церковь, а из ее камней построили этот дом культуры.

В понедельник утром здесь начали проводить богослужения. Cвященники считают появление образов чудом и божественным посланием.

В ближайшее время на этом месте поставят поклонный крест. А затем начнут собирать деньги на строительство часовни.