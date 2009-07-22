В Швеции создается компьютерная игра по мотивам Ветхого завета

В начале этого года представители Шведской евангелическо-лютеранской церкви выделили более миллиона крон на разработку компьютерной игры под названием «Завет», сообщает «Комсомольская Правда» со ссылкой на Шведское радио. Игра, над которой работают сегодня одиннадцать шведских инженеров из города Шёвде, обещает быть приключенческой, а за основу для ее сюжета авторы взяли Ветхий Завет.

«Он прекрасно подходит для приключенческой игры. Ведь события, описанные там, отличаются жестокостью и насилием», - отметил руководитель проекта Фредрик Андреассон.

Сегодня разработчики трудятся над тем, чтоб максимально приспособить ветхозаветные истории к виртуальному миру, а результат своей работы обещают представить в октябре.