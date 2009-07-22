У российских школьников и военных появятся духовные наставники

В российских школах появится предмет "духовно-нравственное воспитание", сообщает Лента.Ру.Об этом во вторник на совещании по вопросам преподавания в школах основ религиозной культуры и светской этики и введения в Вооруженных силах РФ института воинских и флотских священнослужителей заявил министр образования и науки Андрей ФУРСЕНКО. Министр подчеркнул, что преподавать эту дисциплину будут светские учителя. На том же совещании министр обороны РФ Анатолий СЕРДЮКОВ заявил, что священники в ближайшее время появятся в российских войсках. В первую очередь - в Северо-Кавказском военном округе.

Что касается школьного предмета "духовно-нравственное воспитание", то для каждого ученика он станет обязательным. При этом школьники смогут выбрать один из трех курсов: история и основы культуры одной из традиционных религий (православие, ислам, буддизм, иудаизм); история основных мировых религий или основы светской этики. Как заявил ФУРСЕНКО, такой выбор учебных модулей, а также то, что преподаванием займутся светские педагоги, полностью одобрили представители основных конфессий.

Как сообщает РИА Новости, сначала "духовно-нравственное воспитание" будет введено в школьную программу в качестве эксперимента - в 18 российских регионах. Затем, как предположил присутствовавший на совещании Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ, в 2012 году предмет станет обязательным во всех школах страны.

Институт воинских священников, который также обсуждался на совещании, будет вводиться в три этапа. По словам министра обороны России Анатолия Сердюкова, до конца года по одному священнослужителю появится в соединениях, находящихся в Северо-Кавказском военном округе и за пределами страны: в 102 военной российской базе в Армении, 201-й в Таджикистане, а также в войсках, находящихся на территории Южной Осетии, Абхазии, Украины и Киргизии.

На втором этапе священники начнут работу в основных военных подразделениях и базах на территории страны, а на третьем этапе они появятся в военных округах и на флотах.

Сердюков подчеркнул, что это речь идет о священниках всех основных конфессий, однако не уточнил, как будет происходить выбор священнослужителя, если предполагается работа в воинском соединении лишь одного духовного наставника. Кроме того, министр заявил, что представители духовенства будут получать за свою работу деньги, причем, по словам Сердюкова, "средняя зарплата воинских священников не может быть ниже, чем зарплата заместителя командира бригады по воспитательной работе".