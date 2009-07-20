Украинцев призывают объединиться в единую Поместную Церковь

Украинская интеллигенция призывает православных Украины объединиться в единую Поместную Православную Церковь.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил историк Александр ПАЛИЙ, обнародовав обращение широкой православной общественности Украины - «Слово в ответ (Апокриcис) православных христиан Украины на межконфессионные склоки, общественные беды, искушения и испытания».

По его словам, это обращение является инициативой общественности, и было вызвано заявлениями представителей российской церкви о том, что якобы украинцы не нуждаются в единой поместной церкви. А.ПАЛИЙ подчеркнул, что, наоборот, социологические опросы свидетельствуют о том, что большинство православных украинцев выступают за создание такой церкви во главе с Киевским патриархатом.

В обращении отмечается, что человеку насылаются беды и искушения, чтобы проверить и испытать его. “Сегодня одним из самых тяжелых испытаний для Украины является разделение ее духовного тела между разными православными конфессиями. Это разделение искусственно поддерживается из-за границы, а порой и внутри нашей страны, теми, кто не хочет единства нашего народа и нашей Богом хранимой Украины”, - считает украинская интеллигенция.

По мнению авторов обращения, Московский патриархат и российская власть мешают утверждению единой Поместной Православной Церкви в Украине. “Между тем, на такую Церковь имеет право каждый православный народ, так же и украинский, на землях которого проповедовал апостол Андрей, и с земель которого была просветлена крещением большая часть Восточной Европы”, - говорится в обращении.

Украинская интеллигенция напоминает, что “Украинская Церковь является Церковью–матерью для Российской Церкви. Киев был крещен в 988 году, когда Москвы еще вообще не существовало на свете даже в виде простого поселения”. Вспоминаются и другие исторические события, которые, по словам авторов, свидетельствуют о том, что Украинская церковь возникла намного раньше московской.

“Мы вспоминаем все это не для того, чтобы доказывать свое первенство. Потому что есть ли больший грех, нежели тщеславие? «Кто хочет быть первым, пусть будет слугой», – говорил Иисус Христос. Мы это говорим, чтобы предостеречь Московский патриархат и Российское государство от нарушения Восьмой Божьей заповеди – «Не укради»”, - замечают авторы обращения.

Украинская интеллигенция отмечает, что на протяжении долгих лет и до сегодняшнего дня “московская церковь убеждает украинский народ, что ему хорошо там, где его истребляли миллионами. Но ведь тот пастырь, который отдает свою паству на погибель, – не добрый пастырь. Нынче иерархи Московского патриархата «освящают» ядерное оружие – средство массового уничтожения людей, провожают в путь на украинские земли рогатых «байкеров» с лозунгами пещерного шовинизма и обнаженными девицами”, - отмечают авторы обращения.

“Господь карает людей за грех, а вознаграждает – за его преодоление. Сегодня на тех территориях Украины, где имеет преимущество Московский патриархат, зафиксирован наибольший уровень социальных бед и болезней: преступлений, наркомании, пьянства, азартных игр и тому подобное. Это значит, что церковь недостаточно выполняет свое призвание. Церквам во всех регионах Украины пора заняться не склоками, а своими прямыми обязанностями, спасая души и тела людей”, - говорится в обращении.

“Мы призываем виновных священников и мирян отвернуться от грехов, снять погоны иностранных государств, покаяться перед Богом и народом и стать на путь правды. Потому что наказание за обман неизбежно. Можно обмануть людей, и нельзя – Бога. Мы призываем тех священников, на ком лежит наибольшая ответственность, как можно скорее создать в Украине единую Поместную Православную Церковь. Такая Церковь нужна не для политики. Она будет заниматься спасением душ и искоренением социального зла, а не будет воевать с православными и другими христианами, и не распространять это зло”, - призывают украинские интеллигенты.

Обращение подписали, в частности, поэт, общественный деятель, Герой Украины Иван ДРАЧ; политзаключенный, общественный деятель, Герой Украины Левко ЛУКЬЯНЕНКО; председатель Национального союза мастеров народных искусств Украины, заслуженный деятель искусств Украины Евгений ШЕВЧЕНКО; кинокритик, лауреат Государственной премии им. А. Довженко Сергей ТРИМБАЧ: писатель, секретарь Совета Национального союза писателей Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Михаил СЛАБОШПИЦКИЙ и другие.

Кроме того, А.ПАЛИЙ сообщил, что сбор подписей под обращением продолжается.