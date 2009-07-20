Участники Крестного хода требуют переименовать ул. Мазепы в Киеве

В Киеве 17 июля, в день 91-й годовщины убийства последнего Русского Царя Николая II и его семьи, канонизированных Русской Православной Церковью как святые мученики-страстотерпцы, состоялся Крестный ход

Как сообщает Украина Православная www.pravoslavye.org.ua/index.php,перед началом Крестного хода в Киево-Печерской Лавре у могилы судьи Василия Кочубея и полковника Иоанна Искры, (были казнены гетманом Мазепой за обличение его предательства и похоронены возле Трапезной Церкви Киево-Печерской лавры 17 июля 1708 года), состоялась панихида.

Крестный ход проследовал по памятным "царским местам" Киева - Мариинский дворец и Европейская площадь. Затем Крестный ход вышел на Крещатик, где у здания Киевсовета и Киевской городской администрации, православные верующие развернули плакаты: «Нет улице иуды-Мазепы в Киеве», «Прославление предателя-клятвопреступника – аморально», «Памятник Мазепе – это памятник Иуде» и другие. Организаторы Крестного хода передали письма на имя мэра Киева, а также на имя всех руководителей депутатских фракций Киевсовета, с требованием переименовать улицу, на которой находится Киево-Печерская Лавра (ныне – ул. И.Мазепы). Кроме того, в своем письме участники Крестного хода требовали от украинской власти не допустить возведения памятника Мазепе, который по предварительной информации, намерены установить уже в этом году.

Крестный ход был организован Православным братством Александра Невского, Союзом Православных братств Украины, Всеукраинской общественной организацией «Православный выбор», Киевской организацией СРН и др.

В этом году Крестный ход собрал около двух тысяч православных верующих со всех регионов Украины.

