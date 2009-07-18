Вышла книга донецких коллекционеров икон

"Благовещение. Хроники спасенного иконостаса" - так донецкие собиратели икон Олег ЗДАНОВИЧ и Глеб ГУСАКОВ назвали свою новую книгу, сообщает официальный сайт Донецкой епархии УПЦ.

"Хроники спасенного иконостаса" - это книга, сочетающая в себе строгий научный подход и занимательное, в чем-то местами детективное, чтиво. В ней рассказана реальная история спасения от исчезновения четырех икон XVI века из с. Бережная Дубрава (Архангельская обл., Россия). Реставрация В.Н.ГУСАКОВЫМ древних памятников церковного искусства дала возможность через века увидеть уникальную иконографию икон "Благовещение", "Вознесение", "Успение" и "Троица".

"Хроники спасенного иконостаса" увидели свет ровно через 40 лет после выхода знаменитых "Черных досок" Владимира СОЛУХИНА. Слова из его книги "Найти, спасти, сохранить хотя бы одно произведение живописи, привести его на заработанные деньги в порядок, отреставрировать, дать людям возможность любоваться им - разве это не благородная задача?" стали призывом к действию для авторов "Хроник спасенного иконостаса". Многие специалисты уже назвали эту книгу "Черными досками - 2"

Книга будет интересна как узким специалистам, так и широкому кругу читателей, поскольку в доступной форме излагает основы иконографии и коллекционирования. Также в ней есть словарь иконописных терминов и список литературы.