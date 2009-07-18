Ватиканcкие музеи будут открыты для посещения до позднего вечера

Ватиканских музеев многочисленные посетители смогут побывать в их залах до позднего вечера и осмотреть богатейшие коллекции произведений искусства, собираемых понтификами, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на агенство «Kipa».

В пятницу, 24 июля, Ватиканские музеи будут работать не, как обычно, до 19-ти, а до 23 часов. Последнюю группу посетителей впустят в музеи в 21 час 30 минут. Причем, входные билеты можно будет приобрести не только в кассах музея, но и по интернету.

Как известно, открытый в 2000 году новый вход в Ватиканские музеи разрешил проблему огромного потока посетителей в музейный комплекс. Теперь посетители могут проходить в выставочные залы по огромной спиралевидной рампе длиной 165 метров, выполненной из металла и стекла.

В 2007 году Ватиаканские музеи посетило рекордное количество - 4,3 миллиона человек.