На Керченской таможне изъята старинная икона

Старинная икона с изображением Божьей Матери с младенцем на руках была изъята сотрудниками таможенного поста „Керч” Крымской таможни, в четверг, 16 июля. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной таможенной службы, в пункте пропуска «Крым» таможенного поста «Керч» во время проведения таможенного контроля багажа и личных вещей гражданки России таможенники обнаружили старинную икону на деревянной основе. Гражданка России направлялась из Украины на родину и везла старинный раритет, который находился в боковом отделении ее сумки.

"Несмотря на то, что на этот предмет необходимо было предоставить свидетельство на право вывоза, которое у гражданки отсутствовало, икона еще и не была задекларирована ни устно, ни в письменном виде", - отметили на таможенном посту „Керч”.

По словам нарушительницы, эта икона принадлежала еще ее прабабушке и является семейной реликвией, а правила перемещения через границу старинных предметов она не знала, и за консультацией к таможенным органам не обращалась.

Таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил.

Теперь икона передана экспертам для исследования и определения ее реальной культурной и исторической ценности. Фото предоставлено пресс-службой Гостаможслужбы Украины / УНИАН