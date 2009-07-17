В Луцке открылась выставка «Библия в художественном наследии XVII–XX ст.»

В Музее волынской иконы открылась выставка «Библия в художественном наследии XVII–XX ст.».

Как передает корреспондент УНИАН, на выставке представлены печатные издания Вечной книги из Украины, Польши и России, в частности, типографии Михаила Слезки во Львове, монастыря Святителя Василия Великого в Почаеве, типографии Мамонычив в Вильно, Московской синодальной типографии. Здесь можно увидеть рукописные Евангелие 1660 г. и Апостол XVII ст., печатные Евангелие 1670 г. и Псалтырь в 1774 г., иллюстрированные Библии XVII–XVIII ст. с иллюстрациями львовских граверов Георгия Иеродиакона, Ильи и иеромонаха Дорофея, Иосифа Гочемского из Почаевской типографии.

Также на выставке демонстрируются иконы волынских мастеров XVIII ст., российских иконописцев XIX–XX ст., западноевропейских художников XVIII–XIX ст. В первый раз в музее выставили образа святочного и пророческого рядов иконостаса Каспера Списацкого 1847 г.

Как отметил во время открытия выставки архиепископ Луцкий и Волынский МИХАИЛ, экспонирование истории Святого Писания, выраженного работами печатников, иконописцев, художников, граверов, резчиков, будет способствовать росту духовной культуры нашего края. Ведь «Библия – свидетельство любви Бога к человеку, свидетельство Завета, соглашения Всевышнего со своим самым совершенным творением», – сказал он.