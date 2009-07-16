Епископальная Церковь США будет благословлять однополые союзы

Иерархи Епископальной Церкви США 104 голосами против 30 проголосовали за разработку специальных молитв на благословение однополых союзов, сообщает

со ссылкой на Los Angeles Times.

Решение было принято на Генеральной конвенции ЕЦ, проходящей в калифорнийском Анахейме. Конвенция состоит из трех «палат» - епископов, мирян и священников. Скорее всего, решение об однополых союзах, принятое епископами, поддержат миряне и духовенство. Ранее все три группы делегатов одобрили резолюцию, разрешающую рукоположение геев и лесбиянок во епископы.

Авторы документа об однополых союзах считают, что он не усилит раскол в ЕЦ США, так как любой священник сможет отказаться благословлять гей-пару, если противоречит его убеждениям.

В 2003 году епископы ЕЦ США рукоположили Джина Робинсона - открытого гея - в епископа Нью-Гемпшира. Этот шаг вызвал возмущение консервативно настроенных англиканских церквей, и в результате Всемирное англиканское сообщество оказалось на грани раскола. Три года назад, пытаясь предотвратить дальнейшую конфронтацию, ЕЦ приняла мораторий на рукоположение гомосексуалистов и благословение однополых союзов, однако новые решения его фактически отменяют.

В июне целый ряд консервативных приходов в США и Канаде создали собственную церковную провинцию - Англиканскую Церковь в Северной Америке.