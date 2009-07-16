Четверть украинцев считают святого Владимира символом страны - опрос

24,7% украинцев считают, что лучше всех исторических деятелей Украину символизирует святой равноапостольный князь Владимир.

В то же время почти такой же процент респондентов - 21,2% - согласны считать символом страны спортсменов Виталия и Владимира КЛИЧКО. Почти половина (49,6%) участников опроса отдали предпочтение Тарасу Шевченко, 33,6% - Лесе Украинке, 30,5% - Богдану Хмельницкому, 27,1% - Ярославу Мудрому.

Опрос был проведен Институтом социальной и политической психологии Академии психологических наук Украины и презентован на пресс-конференции сегодня в Киеве.

В период с 26 июня по 3 июля было опрошено 2010 человек старше 18 лет во всех украинских регионах. Погрешность выборки составляет 2,2%.