ИА «Вода живая» провела социологический опрос на тему Апокалипсиса. Отвечая на вопрос «У кого больше шансов спастись в Судный день?» 37% опрошенных сказали, что спасутся только христиане: православные, католики, лютеране и другие.

10% респондентов полагают, что шансы примерно одинаковы как у верующих, так и у неверующих.

7% ответов сводилось к тому, что спасутся только верующие, к какой бы конфессии они не принадлежали — христиане, мусульмане, буддисты и прочие.

40% опрошенных затруднились с ответом. 6% дали индивидуальный вариант ответа.

Среди наиболее типичных ответов: спасутся — «все, так или иначе», «живущие по совести», «имеющие любовь», «искренние», «чистые сердцем», «кто любил и был милостив», «кто был Человеком», «христиане по душе».

В этих ответах нет указания на конфессиональную принадлежность, гарантирующую спасение. Нет указания и на принадлежность к верующим.

Можно предположить, что если бы в анкете не приводились варианты ответов, то большинство христиан дали бы ответ близкий по смыслу к тому, что «шансы на спасение одинаковы у всех людей, как верующих, так и неверующих».

Индивидуальные ответы точно указывают, что спасение человека — в проявлении им определенных качеств: любви, милосердия, искренности и т.д. То есть тех добродетелей, которым учит Христос. С этой точки зрения шансов спастись больше у людей, ведущих христианский образ жизни.

Другими словами, принадлежность человека к христианству ведет ко спасению, а путь к нему — это жизнь по заповедям, по любви.

Предыдущую часть соцопроса по теме Апокалипсиса смотрите здесь.

