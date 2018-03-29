«Хочу, чтобы Бог использовал меня как свой сосуд среди верующих и неверующих»

Вряд ли есть еще такой уникальный проповедник слова Божьего, как безрукий и безногий 26-летний австралиец Ник Вуджисик.

Его пресс-конференция в Тернополе состоялась в рамках акции «Жизнь без ограничений». Лишь раз взгляд слушателей поневоле притянула странная недоразвитая ступня юноши возле самого туловища, да и то только потому, что с ее помощью Ник очень эмоционально, будто ладонью обычной руки, жестикулировал во время разговора. Лишь раз – потому что на протяжении всей длительной пресс-конференции просто невозможно было отвести глаза от его лица. Настолько искренне светилось оно радостью и оптимизмом.

Все считали ребенка обреченным на вечные страдания калеки. Однако Ник научился не только обходить себя, но и помогать жить и находить путь к Богу миллионам людей. Не так давно он впервые побывал в Украине.

Почему первенец Вуджисиков – жителей австралийского Мельбурна, сербов по происхождению – родился именно таким, пожалуй, знает только Господь – может, Он действительно еще заранее подготовил для Ника необычайную миссию. Медики так и не смогли прийти к выводу, почему у нормальных супругов, которые вели здоровый образ жизни и у которых не было ни одной плохой наследственности, вдруг появился такой ребенок (тем более что младшие брат и сестра юноши вполне здоровые дети). Как только мать увидела своего первенца, залилась слезами и стала просить, чтобы новорожденного забрали, настолько больно было ей смотреть на него. Возможно, другие родители вообще бы отказался от такого ребенка, но глубоко верующие Вуджисики (отец Ника был пастором) не смогли. Они покорились воле Божьей, поблагодарили Всевышнего за испытание и понесли свой нелегкий крест с огромной любовью к обездоленному мальчику. Впрочем, несчастным Ник стал, уже когда подрос и осознал, что ему недоступные самые элементарные вещи и что он никогда не сможет быть таким, как все окружающие люди с руками и ногами. В добавок ко всему – насмешки и оскорбления со стороны сверстников, следовательно, жизнь вдруг потеряла смысл, а мир вокруг стал безнадежно черным. «В восемь лет я хотел покончить с собой, – рассказывает Ник, – упасть головой со стола, на который меня ставили, утопиться в ванной во время купания». А еще он не раз сетовал на Бога, создавшего его таким. В тринадцать лет мальчик случайно прочитал в журнале статью об одном глубоко несчастном человеке, и после этого, говорит, в его сознании как будто что-то переключилось. «Я начал молиться не с жалобами на то, чего не имею, а с благодарностью за то, что у меня есть, – продолжает Ник. – Вот как и сейчас, я благодарю за эту мою маленькую полуступню с двумя пальцами, ведь благодаря ей я научился не только передвигаться в вертикальном положении, но и печатать на компьютере со скоростью 40 слов в минуту!..»

В пятнадцатилетнем возрасте Ник Вуджисик прочитал в Евангелии от Иоанна о слепорожденном человеке, которого Всевышний создал таким, чтобы проявить через него свое действие. И теперь юноша твердо решил осознать и свою миссию. «Я просил у Бога руки-ноги, – продолжает он. – Пока что он не дал их мне, зато он дал мне лучшее. Для миллионов людей я стал настоящим чудом – реальным подтверждением того, что в каждом из нас заложена сила, которая может изменить нас к лучшему». Достижения Ника действительно потрясают. Если бы я, например, собственными глазами не увидела фильм о его быте, то ни за что бы не поверила, что человек, не имеющий рук и ног, может без посторонней помощи одевается, делать утренний туалет, готовить себе омлет и пользоваться бассейном. Конечно, в его австралийском доме есть немало специально приспособленной современной техники, и все-таки много чего стало доступным Нику исключительно благодаря силе воли и настойчивым тренировкам. Он научился писать, рисовать, работать за компьютером. Он успешно закончил колледж и получил степень бакалавра по экономике и финансам, планирует в будущем заняться бизнесом в сфере недвижимости.

Планов у него, кстати, интересных и, учитывая нынешние достижения, вполне реальных, столько, что куда там многим физически неограниченным ровесникам. Три года тому Ник Вуджисик создал организацию «Жизнь без конечностей», призванную всячески помогать инвалидам (есть у нее даже свой сайт — www. lifewithoutlimbs. org). Заканчивает книгу о своей жизни. А еще его заветная мечта – стать наилучшим в мире проповедником. «Хочу, чтобы Бог использовал меня как свой сосуд среди верующих и неверующих, потому что у меня есть что сказать людям, чтобы подбодрить их, смело встречать вызовы и решать свои проблемы».

Первое в жизни тогда еще 19-летнего Ника публичное выступление перед тремя сотнями студентов длилось семь минут. После этого он побывал в 42 странах мира, выступил перед двумя миллионами зрителей. И всегда и везде его слушали затаив дыхание, люди плакали, выстраивались в очереди, чтобы только иметь возможность подойти к нему, обнять или обменяться хоть несколькими словами. В Тернополе я была свидетелем того, насколько сильное и благодатное влияние оказывает Ник на аудиторию. Пресс-конференцию Ника Вуджисика в Тернополе в рамках акции «Жизнь без ограничений» проводила общественная организация «Ответ» и международный благотворительный фонд «Стефан». По дороге туда меня не покидало тяжелое чувство ожидания, что вот сейчас с глазу на глаз я столкнусь с трагедией молодого мужчины, у которого нет ни рук, ни ног, и которого, по-видимому, возят показывать по миру, чтобы как-то повлиять на зачерствелые от меркантильности и цинизма души толпы. Даже если в этом предчувствии и была какая-то доля смысла, оно бесследно исчезло уже через несколько минут после того, как помощник Ника внес его в комнату и осторожно, как будто ценную статуэтку, поставил посреди стола. Лишь раз мой взгляд поневоле притянула странная недоразвитая ступня юноши, возле самого туловища, да и то только потому, что с ее помощью Ник очень эмоционально, будто ладонью обычной руки, жестикулировал во время разговора. Лишь раз – потому что на протяжении всей длительной пресс-конференции просто невозможно было отвести глаза от его лица. Настолько искренне светилось оно радостью и оптимизмом, настолько мощную положительную энергию излучали его глаза! Когда же юноша начал просто и даже с юмором рассказывать историю своей более чем сложной жизни, болезненное сочувствие к нему начало быстро превращаться в настоящий восторг. А еще сразу стало понятно, что он действительно прирожденный проповедник, проповедник от Бога.

«Я езжу по миру и рассказываю людям, как пришел к глубокой вере и любви к Господу, создавшему меня вот таким, как вы видите, – говорит Ник. – У меня нет миллионов, чтобы материально помочь инвалидам или другим страждущим. Но я могу дать им веру. Могу собственным примером убедить, что выход есть из любых обстоятельств, и что всегда и у каждого есть возможность изменить свою жизнь к лучшему, если человек примет Бога в сердце и полностью доверится Ему. Непозволительно страдать, например, из-за того, что у вас недостаточно красивая внешность или у вас меньше денег, чем вам хотелось бы. Никакие деньги не внесут в душу мир и спокойствие...»

В своих проповедях Вуджисик обращается, прежде всего, к молодежи. Он предостерегает от наркотиков, алкоголя, беспорядочной половой жизни – казалось бы, обычные истины. В устах родителей, педагогов и других проповедников, они, обычно, не воспринимаются и даже часто порождают циничное сопротивление. Ника же ровесники слушают, затаив дыхание. Я спрашивала потом о впечатлении многих присутствующих на встрече, и все отвечали, что почувствовали большое душевное облегчение и какое-то внутренне очищение... А одна женщина средних лет сказала так: «Меня просто-таки тянуло подойти к этому юноше, обнять и выплакаться у него на плече – не из жалости к нему, а из-за собственного, по сравнению с ним, духовного несовершенства!..»

Растрогал и рассказ Ника о его давней мечте, которая не так давно наконец сбылась. «Я всю жизнь очень хотел встретить в этом большом мире хоть одного человека, который выглядит так же, как я. И вот в прошлом году в Калифорнии родители принесли в церковь полуторагодовалого мальчика, родившегося тоже без рук и ног, и даже с такой же маленькой ступней возле туловища, как моя... Я был поражен и воспринял это тоже как особый знак от Бога. Уверен, что когда он вырастет, то мы обязательно встретимся и будем вместе служить людям».

На фото: Ник Вуджисик (снимок из личного сайта).

Светлана МЫЧКО, специально для УНИАН