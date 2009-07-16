В Луцке открыт украино-словацкий православный лагерь

В Луцке начал свою работу международный украино-словацкий православный детский лагерь. Свыше 100 детей разного возраста из Украины и Словацкой республики на протяжении нескольких дней вместе будут жить, отдыхать и знакомиться с украинской культурой и православными традициями на Волыни. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ. Как сказано в сообщении, акция проводится Волынской Духовной Семинарией в рамках проекта «Свет Православия», которая завершится отчетными концертами, конкурсами и международной православной конференцией. За время работы лагеря гости из Словакии побывают в паломничестве в Успенской Почаевской лавре, Кременецком Богоявленском женском монастыре и на источнике праведной Анны. Этот украино-словацкий православный проект стал результатом тесного сотрудничества Волынской епархии УПЦ, Пряшевской епархии Православной Церкви Чешских земель и Словакии, по инициативе управляющего Волынской епархией УПЦ митрополита Луцкого и Волынского Нифонта.

