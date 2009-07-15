Рыбак из Херсона поймал в Днепре старинную икону

Древнюю икону Покрова Пресвятой Богородицы рыбак из Херсона поймал на обычную бамбуковую удочку. Такой «улов» он считает небесным знамением, потому решил передать находку церкви, - сообщает сайт «Религия в Украине».

Доску, на которой изображена древняя икона повредили вода и время, однако на ней хорошо сохранились надписи. Сама доска разломана пополам и скреплена кусками пластмассы, прибитыми гвоздями. Наверху хорошо заметна надпись на церковнославянском языке: «Образ Покрова Пресвятой Богородицы».

По предварительным оценкам, сакральной находке, почти 200 лет. Предположительно, что икону Покровы Пресвятой Богородицы выбросили контрабандисты во время таможенного досмотра судна.

Местные священики выразили уверенность, что спасенная на воде икона является чудотворной. Над образом планируют отправить соответствующие молебны. После реставрации икону передадут в один из храмов Херсона.