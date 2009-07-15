На Черниговщине откроется православный скаутский лагерь

В городке Седнив неподалеку от Чернигова 17 июля откроется православный скаутский лагерь. Об этом УНИАН сообщил вице-президент благотворительного фонда "Родной дом" Виктор МОЗГОВОЙ.

Как объяснил В.МОЗГОВОЙ в лагере начинается обычная смена с участием детей со всей Украины, к 120 светским детям присоединятся 170 воспитанников воскресных школ из Киева, Чернигова, Могилев-Подольська и Крыма.

Организаторы лагеря ставят целью создать условия для полноценного отдыха детей, совмещая православные духовные ценности и традиции скаутского движения.

"Идет речь о воспитании зрелой личности, которая может выжить в сложных условиях и помочь товарищам", - отметил В. МОЗГОВОЙ.

Благословит детей на отдых епископ Черниговский и Новгород-Северский Амвросий.

Будет работать православный скаутский лагерь две недели.