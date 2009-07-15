Волынские пластуны позаботятся об украинском кладбище в Польше

Волынские пластуны упорядочат запущенное украинское кладбище в Польше.

Это мероприятие пройдет в рамках международного волонтерского лагеря “Малые следы большой истории”, который открылся сегодня в с. Верешин (Республика Польша), сообщили УНИАН в Волынской организации Пласта.

Лагерь организовала Волынская организация Пласта в сотрудничестве с Люблинской организацию ZHR (скаутская организация в Польше) и городским советом Луцка.

За время работы лагеря под руководством директора департамента культуры и сохранения исторического наследия городского совета Луцка Сергея ГОДЛЕВСКОГО молодежь из Украины, Польши и Германии упорядочит запущенное кладбище близ села Верешин и исследует страницы общей истории, собирая воспоминания у местных жителей.

Проект “Малые следы большой истории” получил дотацию в рамах программы “Мемория. Волонтариат для европейского культурного наследия”, которое реализуется Фондом „Память, ответственность, будущее” и Фондом Батория. Цель программы - поощрение молодежи из Центральной и Восточной Европы к проведению общих мероприятий для сохранения европейского культурного наследия.

Нынешний проект является продолжением прошлогоднего лагеря “Память без границ”, участники которого упорядочивали православное кладбище в г. Холм (Польша).