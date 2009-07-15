На месте затопленного села вблизи Черкасс установили крест

Бывшие жители села Панское установили памятник своему селу, затопленному в 1959 году при создании Кременчугского водохранилища. Это село находилось в Днепровской долине в 10 км от Черкасс.

Как передает корреспондент УНИАН, представители Панскосельского землячества приняли решение установить памятник селу на воде, на месте прежней церкви.

По словам председателя Панскосельского землячество Надежды ОБЕРЕМКО, когда зимой вода в водохранилище спадает, на поверхности видны камни разрушенной Свято-Михайловской сельской церкви. Бывшие жители Панского и сейчас время от времени наведываются сюда, а у одного из них до сих пор хранится крест от сельского храма.

Н.ОБЕРЕМКО сообщила, что члены землячества установили на месте храма высокую трубу, а на ней закрепили памятник – поклонный крест.

В ближайшее время бывшие жители села Панское планируют освятить установленный на воде крест-памятник.