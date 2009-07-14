Социальная незащищенность усиливает религиозность?

Уровень религиозности связан с социальной незащищенностью ее граждан. К такому выводу пришел британский социолог, сопоставивший ряд показателей в 55 странах, сообщает информационно-аналитический ресурс Религии в Украинесо ссылкой на журнал Journal of Religion and Society.

Согласно результатам анализа, проведенного Томасом Рисом, чем выше социальная незащищенность, тем больше вероятность того, что граждане станут приверженцами той или иной религии и будут чаще посещать храмы. При этом конкретная религиозная принадлежность значительной роли не играет: выявленная Рисом закономерность верна для таких разных стран, как Индия, Израиль, Япония и Германия.

Кроме того, ученый исследовал религиозность и ее связь с различными социологическими показателями, от уровня образования и среднего дохода до уровня преступности и распространенности заболеваний, передаваемых половым путем.

Его задачей был поиск корреляций между этими параметрами и частотой посещаемости храмов, которую Рис выбрал в качестве меры религиозности.

Он также проверял гипотезу, выдвинутую ранее, в частности, Рональдом Инджельхартом, политологом из Университета Мичигана, о том, что в странах с низкой социальной защищенностью граждане чаще обращаются к религиозным организациям. И, наоборот, там жители имеют достаточно социальных гарантий, они реже посещают церкви.

Таким образом, самыми религиозными должны были бы быть страны с высоким уровнем преступности, большим разрывом между богатыми и бедными слоями населения и с неразвитой системой здравоохранения.

Для проверки своей гипотезы ученый вначале собрал данные о продолжительности жизни, детской смертности, числе убийств, уровне коррупции, частоте абортов, распространенности ВИЧ-инфекции и ряде других показателей по 55 странам, от Танзании до США. Все они были сопоставлены с данными о том, насколько часто жители этих стран ходят в церковь.

Исследователь искал именно корреляцию, а не причинно-следственную связь. Например, такой параметр, как число сотовых телефонов явно коррелирует со средним доходом, но причинно-следственной связи между ними может не быть (в Антарктиде даже хорошо зарабатывающим полярникам телефоны не нужны).

Наличие согласованного изменения величин лишь указывает на необходимость более пристального анализа – и то, насколько изменения согласованы, описывает так называемый коэффициент корреляции. Равный нулю, он указывает на отсутствие связи, равный единице – на идеальную связь, равный минус единице – на противоположный эффект. Скажем, число врачей и числом заболевших малярией коррелирует именно отрицательно.

Томас Рис выяснил, что религиозность коррелирует со многими из показателей, описывающих защищенность граждан. Так, чем меньше продолжительность жизни, тем выше религиозность, а чем выше детская смертность, и чем более коррумпированы чиновники, тем чаще граждане ходят в храмы.

Разумеется, просто связать частоту посещения храмов с этими показателями было бы странно: и потому анализ был продолжен. Рис рассмотрел несколько моделей, описывающих выявленные им зависимости. Наиболее успешной оказалась модель, названная ученым «модель V». Она достаточно точно предсказала частоту посещения храмов в 50 странах, и только для пяти государств результаты моделирования заметно отличались от реальных показателей. Для социологического исследования, которое по определению намного менее точно, чем физический или биологический эксперимент, это довольно неплохой показатель.

На графике, который приводит исследователь в своей статье, видно, что разница между теоретически вычисленным и реальным показателем заметна для США, Вьетнама, Сингапура, Эстонии и Швеции. Зато для Германии, Кореи и Индии – трех стран с совершенно разными обществами – модель сработала практически идеально. Средний немец, житель вполне благополучной страны, бывает в церкви несколько раз в год, индус ходит несколько раз в неделю, а кореец занимает промежуточное положение между ними. Христианство, индуизм или буддизм – конкретная религия оказалась не важна.

Как трактовать данные, полученные Рисом? Безусловно, было бы неверным сказать, что религиозность вызывает ухудшение условий жизни. Хотя неблагополучную обстановку в некоторых странах можно было бы связать с религиозным фанатизмом, но это не объяснило бы хорошую работу модели Риса для стран, давно не знавших религиозных конфликтов. Сам социолог в своей статье предполагает, что там, где государство не в состоянии защитить своих граждан, на первое место выходит церковь.