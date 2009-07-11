ЮНЕСКО может внести Киево-Печерскую Лавру и Софию в «список под угрозой»

33-тая сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО предупредила Украину, что может начать процесс занесения Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской в так называемый "список под угрозой".Об этом вчера на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель главы Национальной комиссии Украины по делам ЮНЕСКО Михаил СКУРАТОВСКИЙ.Он напомнил, что в марте этого года в Украине находилась Комиссия ЮНЕСКО, проверявшая состояние Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской, которые включены в список всемирного культурного наследия и находятся под охраной этой международной организацииНа основании отчета этой миссии Комитет всемирного наследия принял резолюцию в отношении Украины. М.СКУРАТОВСКИЙ зачитал отдельные положения резолюции, в которой подчеркивается, что из-за неэффективной системы управления объектами существуют серьезные риски для них.Так, сегодня так или иначе Лаврой занимаются и Министерство культуры, и Министерство строительства и регионального развития, и столичная мэрия, и служители церкви. Потому миссия ЮНЕСКО рекомендует передать объект в управление одного учреждения, а лучше - образовать координационный совет.Также рекомендуется расширить буферную зону Софийского собора до улице Крещатик, территории Бессарабской площади и рынка включительно, а также расширить буферную зону Лавры до земляных валов “Мистецького арсеналу”. При этом М.СКУРАТОВСКИЙ напомнил, что в соответствии с Конвенцией ЮНЕСКО о сохранении всемирного природного и культурного наследия, ратифицированной Украиной, государство должно согласовывать с ЮНЕСКО планы строительных работ в пределах буферной зоны, что сегодня часто не делается украинской стороной.ЮНЕСКО просит прекратить в буферных зонах строительные работы, которые угрожают Лавре и Софии. Миссия рекомендует ввести мораторий на уже запланированное строительство: застройку вокруг территории земляных валов “Мистецького арсеналу”, гостиничного комплекса у Церкви Спаса на Берестове и многих других объектов в буферных зонах памятников истории. Также миссия рекомендует объединить в рамках генерального плана Киева основные и детальные планы развития города, исторических памятников и их буферных зон. Также необходимо обеспечить план сохранения самих исторических памятников, в том числе мероприятия по реставрации Лаврских пещер.Подытоживая выше сказанное, “миссия рекомендует, чтобы Комитет всемирного наследия сообщил Украине о возможности рассмотрения вопроса о переводе объекта в «список под угрозой» всемирного наследия в случае, если рекомендованные экспертами меры не будут приняты в полной мере”.По словам М.СКУРАТОВСКОГО, эта резолюция является предупреждением Украине. “То есть, следующая сессия или через сессию, когда Комитет культурного наследия решит вновь заслушивать вопрос о Лавре и Софии, вопрос исключения может возникнуть снова”, - отметил он. Как известно, на сегодня в список всемирного культурного наследия входят два украинских объекта - Киево-Печерская Лавра и София Киевская как один объект, а также исторический центр Львова.Предыдущая проверка ЮНЕСКО состоялась еще во время президентства Леонида КУЧМЫ. Тогда на одном из зданий у Софии Киевской демонтировали два этажа. Последние годы у исторических памятников - и у Софии, и у Лавры - велось строительство, а на содержание самих заповедников в надлежащем виде недоставало средств, следовательно, появились опасения, что из-за невыполнения киевской властью своих обязательств с достопримечательностей могут снять охранительный статус ЮНЕСКО.