Рассматривается возможность канонизации Майкла Джексона

Перед церемонией прощания с певцом Майклом Джексоном, которая прошла 7 июля, в Ватикане развернулись дебаты - не выдержав давления общественности, священнослужители начали обсуждать возможность канонизации короля поп-музыки, сообщает News.ru.

"Огромнейший мировой резонанс, вызванный безвременной кончиной артиста, заставил Ватикан серьезно задуматься над канонизацией Майкла Джексона, - цитирует издание церковного адвоката монсеньора Бюонассельту, который подготовил все необходимые документы для канонизации певца. - Нельзя игнорировать всемирную скорбь и народные волнения, вызванные смертью артиста. Люди просят канонизировать певца".

По его словам, на пути к канонизации придется решить ряд проблем: "необходимо будет проверить очень важный для процедуры канонизации факт: был ли Джексон католиком, или же он исповедовал другую веру. Точной информации по этому поводу у нас пока нет".

Напомним, что в ноябре 2008 года британские СМИ сообщили, что Майкл Джексон принял ислам. По данным The Sun, церемония "обещания быть верным Корану" прошла в доме его друга в Лос-Анджелесе. Приглашенный мусульманский имам дал Джексону новое имя в честь одного из ангелов Аллаха Микаэль (Mikaeel).

Как сообщалось, 50-летний король поп-музыки скоропостижно скончался 25 июня. Различные версии смерти певца стали появляться в СМИ в первый же день.

Доподлинно известно лишь то, что здоровье Джексона было всерьез подорвано многочисленными пластическими операциями.