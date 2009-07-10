В Черниговской обл. нашли вход в пещеру Антония

В Любече Черниговской области археологи раскопали вход в пещеру XVII века. Об этом сообщил УНИАН заведующий отделом научных исследований пещер и памятников археологии Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний" Владимир РУДЕНОК.

По версии ученых, открытая пещера была выкопана над Днепром в Любече неизвестным монахом в конце XVII века в память об Антонии Печерском, по другой версии – выкопана по приказу графа Милорадовича в 1870 году. В 1920 году эта пещера была разрушена.

Для определения места расположения пещер, вырытых неизвестным монахом, археологи использовали старые фотографии и свидетельства старожилов.

Сейчас раскопан только вход в пещеру, который сделан из кирпича и имеет размер 2 метра в высоту и 90 сантиметров в ширину. Дальше вход в пещеру завален.

По словам В.РУДЕНКА, раскопки входа в пещеру вряд ли будут претендовать на археологическое открытие этого года, поскольку, по мнению ученых, пещера датируется значительно более поздним временем, чем жил Антоний Печерский. "Археологическим открытием этот факт считать не следует, однако с точки зрения развития Любеча, который планируют возродить как историко-культурный центр, это важное событие", - сказал он.

Справка УНИАН. Антоний Печерский (около 982 – 10 июля 1073 гг.) – святой православной церкви, один из известнейших церковных деятелей Киевской Руси. Родоначальник отечественного организованного монашества, основатель Киево-Печерского монастыря и строитель Свято-Успенского собора в Киеве, основатель Антониевых пещер Троицкого монастыря в Чернигове. С его именем связывают реорганизацию киево-русских монастырей на принципах строгих монашеских традиций Святой горы.

Согласно "Патерику Печерскому, или Отечнику", преподобный Антоний (в миру Антипа) родился в Любече возле Чернигова.