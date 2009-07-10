На Валааме открыли музей Алексия II

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл сегодня на острове Валаам музей имени Алексия II. Как передает NEWSru.com, Патриарх совершил молитву и перерезал ленту перед входом в музей.

"Мы открыли музей на том месте, где раньше было запустение. За эти годы монастырь возродился, и появилась потребность рассказать о его жизни. Этот музей - замечательное свидетельство нашего трудного пути. Знаменательно, что музей носит имя Алексия II, который стоял у истоков возрождения монастыря", - отметил предстоятель Русской православной церкви.

Затем Патриарх Кирилл и делегация правительства Карелии осмотрели экспозицию музея, открытие которого приурочено к 20-летию возрождения монашеской жизни на Валааме.

Музей располагается в цокольном помещении храмового комплекса Свято-Владимирского скита. Экспозиция составлена из фондов Валаамского научно-исследовательского музея и архива монастыря.

В музее четыре экспозиционных зала. Первый посвящен древней истории монастыря и представляет иконы Валаамских святых, во втором зале можно ознакомиться с собранием картин русских художников XIX века и современных художников, изобразивших на своих полотнах Валаамский архипелаг, монастыри и скиты.

Третий зал посвящен возобновлению монашеской жизни на Валааме и возрождению обители. Четвертый посвящен послушанию - тому, чем должны заниматься монахи на острове (ремесла, сельское хозяйство, промыслы).

По благословению Патриарха Кирилла один из разделов экспозиции посвящен Патриарху Алексию II, который впервые посетил Валаам в 9-летнем возрасте и впоследствии много сделал для восстановления обители. В музее выделен специальный фонд, который собирает его личные вещи, письма, книги о нем. В экспозиции также собраны подарки от президента России, церковное одеяние Патриарха, в которое он облачался на праздники.

Всего в музее собрано около 700 экспонатов, среди которых наиболее ценные Синодики (записи) Иоанна Грозного, реконструкция древнего скриптория, иноческий потребник XVII века.

Как отметила автор концепции музея Наталья ХАРЛАМОВА, правильное название музея с церковной точки зрения - древлехранилище Валаамского монастыря имени Патриарха Алексия II. "Мы три года работали над созданием этого древлехранилища. Идея его создания принадлежит игумену Валаамского монастыря Панкратию", - сказала она.

Монастырь на Валааме был основан в XIV веке. Он пережил оккупацию шведов в XVIII веке и финнов в 1919 году. После тяжелых боев в сентябре 1941 года острова были сданы врагу и освобождены советскими войсками лишь в 1944 году.

Hовое возрождение монастыря началось в 1989 году, когда сюда прибыли первые шесть иноков. В 1990 году монастырю был дарован статус ставропигиального. Его настоятелем являлся Патриарх Московский и всея Руси Алексий II.

Сегодня Спасо-Преображенский Валаамский монастырь насчитывает около двухсот насельников. Помимо общежительной, возрождается на Валааме иноческая жизнь в пяти скитах. При монастыре открыты несколько подворий: в Москве, Санкт-Петербурге, Приозерске.